Самолет «Уральских авиалиний» с 200 пассажирами аварийно садится в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 декабря. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно садится в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

На борту воздушного судна, который следует из Екатеринбурга в Симферополь, находятся 200 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо над аэропортом.