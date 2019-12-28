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Самолет «Уральских авиалиний» с 200 пассажирами аварийно садится в Екатеринбурге

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Самолет «Уральских авиалиний» с 200 пассажирами аварийно садится в Екатеринбурге

Екатеринбург, 28 декабря. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» аварийно садится в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге.

На борту воздушного судна, который следует из Екатеринбурга в Симферополь, находятся 200 человек. В настоящее время самолет вырабатывает топливо над аэропортом.

«Приземление в 14.30 по московскому времени запланировано. Техническая неисправность одной из систем, но ничего серьезного. SOS не давали экстренным службам», — сообщил источник в экстренных службах Федеральному агентству новостей.

 

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