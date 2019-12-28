Эрдоган спешит отправить турецкие войска в Ливию для поддержки террористов ПНС

Анкара, 28 декабря. Правящая партия в Турции «Партия справедливости и развития» рассчитывает, что голосование по вопросу о пересылке военного контингента в Ливию для поддержки террористического Правительства национального согласия (ПНС) состоится 31 декабря, сообщает 218tv.

Согласно сообщениям прессы, партия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана хочет поднять вопрос об отправке войск в Ливию на заседании парламента 30 декабря, чтобы на следующий день было проведено голосование по этому вопросу.

Эрдоган ранее заявил, что допускает отправку турецких военных для «нормализации» ситуации в североафриканской стране. При этом через несколько дней глава Турции заявил, что намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких сил в Ливию.

Анкара активно сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии — им поставляют оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Накануне появились сведения о новой переброске Турцией боевиков из Сирии для триполитанского «правительства». Анкара обеспечивает переброску террористов из группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (организации запрещены в России) через Тунис, оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города.

По данным источника Федерального агентства новостей, во второй половине октября порядка двух тысяч сирийских боевиков было переправлено в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop из Турции в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.