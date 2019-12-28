Финал шоу «Голос» — кто прошел, где и когда смотреть в прямом эфире, как голосовать

Финал восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале будет полностью мужским — две талантливые исполнительницы, несмотря на предпочтение, которое именно им отдали зрители при голосовании, покинули проект на стадии полуфинала.

Когда состоится финал шоу «Голос» 2019

Как рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала, финал восьмого сезона «Голоса» состоится 1 января в прямом эфире, начало в 21.35. Ведущий — Дмитрий Нагиев.

Правила голосования в финале

В финале проекта встретятся четыре исполнителя, которые набрали больше всего баллов в полуфинале. Победителя выберут по итогам зрительского голосования, которое будет проводиться при помощи платных SMS-сообщений. Голосование будет проходить по схеме «один этап — один голос».

Доход от платных SMS пойдет на благотворительные цели, в том числе в фонд, занимающийся помощью онкологическим больным.

Как проходил полуфинал, кто вышел в финал

Финалисты конкурса стали известны в последнюю пятницу декабря, когда на Первом канале состоялся полуфинал восьмого сезона проекта «Голос».

Первыми выступили подопечные Константина Меладзе. Нуржигит Субанкулов, получивший 40% баллов от наставника и чуть более 43% голосов от телезрителей, покинул проект.

Первым финалистом стал Аскер Бербеков, получивший 60% от наставника и почти 57% голосов — от телезрителей. Отметим, претендент на победу от команды Меладзе стал единственным, где решение наставника и телезрителей совпали.

В остальных трех случаях именно решение наставников лишило фаворитов зрительского голосования возможности сразиться за главный приз конкурса.

В команде Сергея Шнурова знаменитая композиция группы «Тату» «Нас не догонят», увы, не помогла Рагде Ханиевой, девушке с уникальным голосом, пройти в финал. Меладзе, кстати, раскритиковал Шнурова за выбор песни для своей подопечной.

Рагда получила от Шнурова 40% баллов, от зрителей — около 55% голосов, но в результате уступила Антону Токареву. Антон исполнил композицию «Мне бы в небо», получил 60% от наставника (от зрителей чуть более 45%) и стал вторым финалистом.

Отметим, результат полуфинала в команде Шнурова вызвал больше всего критики со стороны телезрителей, которые сочли несправедливым, что Ханиева не прошла в финал.

Похожая ситуация сложилась в команде Полины Гагариной.

Юная Алана Чочиева исполнила знаменитую песню «Арлекино», использовав образ из нашумевшего фильма «Джокер», что было высоко оценено как другими наставниками, так и зрителями, которые отдали девушке более 54% голосов. Увы, решение Гагариной, присудившей Алане лишь 40% баллов, лишило 17-летнюю исполнительницу возможности выступить в финале.

Команду Гагариной в финале представит Ив Набиев, который прошел туда с песней «Поговори со мною, мама». Он получил от Полины 60%, от телезрителей — около 46% голосов.

В команде Валерия Сюткина в финал прошел Арсен Мукенди, который получил от наставника решающие 60%. Поэтому для выхода в финал ему хватило неполных 45% от телезрителей.

Элимдар Сейдосманов, получивший от телезрителей более 55% голосов, а от наставника всего 40%, в результате выбыл на стадии полуфинала.

Таким образом, в финале встретятся Аскер Бербеков (команда Меладзе), Антон Токарев (команда Шнурова), Ив Набиев (команда Гагариной) и Арсен Мукенди (команда Сюткина).