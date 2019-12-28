Клинцевич отреагировал на вызов посла РФ в МИД Польши

Москва, 28 декабря. Вызов российского посла в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о дипломате Юзефе Липском является формальным актом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Напомним, Путин во время выступления на расширенной коллегии Минобороны РФ резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке польских евреев в Африку «на вымирание». Кроме того, дипломат за это пообещал установить Гитлеру памятник. После появилась информация, что посол России Сергей Андреев был приглашен на беседу в МИД Польши, где состоялся разговор с директором восточного департамента департамента Яном Хофмоклем.

«Вызов российского посла в Польше, на мой взгляд, — чисто формальный акт. В самой Польше не могут не понимать справедливость слов президента России Владимира Путина в адрес посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Гитлера и его идею высылать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение», — отметил Клинцевич.

По словам сенатора, эта идея положила начало созданию на территории оккупированной немцами Польши множества еврейских гетто. Клинцевич напомнил, что «за время существования только одного Варшавского гетто его население уменьшилось с 450 до 37 тысяч человек».