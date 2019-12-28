Сын Никаса Сафронова опасается за здоровье после конфликта с Барецким

Москва, 27 декабря. Сын художника Никаса Сафронова 29-летний пианист Лука Сафронов-Затравкин поделился подробностями конфликта с шоуменом Стасом Барецким.

Музыкант рассказал, что Барецкий напал на него на открытии клиники, куда Луку пригласила для выступления за гонорар врач-диетолог Марият Мухина.

«Я приехал. Увидел сразу на сцене этого человека, внешне отталкивающего. Я знал, что он какой-то странный. Но из уважения ничего не сказал. Я вышел, сыграл Бетховена», — отметил Сафронов.

После выступления, по словам пианиста, к нему обратился Барецкий с предложением выйти. Марият Мухина при этом заявила, что им необходимо «вместе спланировать какую-то историю по похудению». Сафронов согласился на предложение, но Барецкий отреагировал иначе.

«Он говорит: «Зачем что-то планировать. А я сейчас тебе! Ах, ты подлец!» И дальше начал на меня орать. Я чувствую, он меня уже в плечо ударил», — описывает события музыкант.

Он считает, что агрессивное поведение шоумена спровоцировала Марият Мухина.

«Это и пиар-акция заведения, и его собственная. Этого человека огромного размера. Человек ради славы готов сесть в тюрьму, унизить человека. Он меня ударит вилкой, его посадят в тюрьму, я ослепну, а у него будет слава. Это реальная угроза моей жизни», — рассказал Сафронов.

Он уверен, что со стороны Барецкого ему угрожает опасность, и опасается за свое здоровье.