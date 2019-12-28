Женщина и трое детей погибли при пожаре в Пермском крае

Пермь, 28 декабря. Трое детей и один взрослый погибли в результате пожара в частном домовладении в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Инцидент произошел в населенном пункте Сидорята, который расположен в Верещагинском городском округе. Деревянный дом оказался полностью охвачен огнем еще до прибытия пожарных.

«На месте пожара в одноэтажном жилом доме обнаружены четверо погибших — три ребенка и их мать», — говорится в сообщение.

К ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и более 30 спасателей. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.