Взрыв на КПП в Могадишо унес жизни 61 человека

В результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, еще десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника службы скорой помощи.

«На данный момент мы понесли большие потери — 61 погибший и 51 раненый. Число погибших и жертв, несомненно, возрастет», — говорит основатель медицинской службы Amin ambulance Абдикадир Абдирахман Хаджи Аден.

Никто не взял на себя ответственность за взрыв. Сообщается, что связанная с «Аль-Каидой»1 исламистская группировка «Аш-Шабааб» регулярно проводит подобные нападения, пытаясь подорвать авторитет правительства, поддерживаемого ООН и силами Африканского союза. Известно, что ранее боевики из «Аш-Шабааб» совершали вооруженные нападения в странах Восточной Африки. К одному из самых известных случаев можно отнести октябрь 2017 года, когда рядом с топливозаправщиком в Могадишо взорвался нагруженный бомбами грузовик, вызвавший шторм огня, унесший жизни почти 600 человек.

Отметим, что исламистская группировка никогда не брала на себя ответственность за нападения, которые вызывали бурную реакцию со стороны общественности — например, подрыв террориста-смертника в 2009 году на выпускном студентов-медиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.