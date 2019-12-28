МО РФ заявило о завершении предварительных испытаний танка Т-14 «Армата»

Москва, 28 декабря. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата».

«Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения», — сказал представитель военного ведомства.

По его словам, в МО РФ рассчитывают в ближайшие два-три месяца получить первую партию из пяти машин, которые также подключат к госиспытаниям для их скорейшего завершения.

Заместитель главы Минобороны в интервью «Красной звезде» указал, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения немного затянулись, но в этом году завершились предварительные и государственные испытания целой линейки новой техники.

В начале декабря в Сети появилась первая фотография боевого российского многофункционального роботехнического комплекса «Уран-9». Разработка представлялась в одном ряду с танком Т-14 и БМП Т-15, которые были созданы на платформе «Армата».