Жертвами взрыва в Сомали стали дксятки человек. События дня. ФАН-ТВ

Жертвами теракта в Сомали стали более 90 человек Трагичные новости приходят из Сомали. Десятки человек погибли из-за теракта в столице страны Могадишо. И, по разным сведениям, число жертв уже превысило 90 — такие данные опубликовал член федерального парламента Абдиразак Мухаммед. В соцсетях появляются кадры с места событий. По предварительным данным, в одном из районов города прогремел мощный взрыв. Преступники заложили бомбу в автомобиле, и она сработала в самый час пик. СМИ сообщают, что целью боевиков, вероятно, стала налоговая служба Сомали, при этом жертвами в основном оказались полицейские и студенты. Среди погибших есть и граждане других стран. Об организаторах атаки и общем количестве пострадавших пока ничего не известно. Но, стоит сказать, что теракты для Сомали не редкость — здесь на постоянной основе действует запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб». Радикалы нацелены на свержение власти. Но ответственность за этот взрыв пока на себя не взяли.

Черные ящики самолета Fokker 100 отправят в Москву Расшифровкой черных ящиков аварийного самолета Fokker 100 займется Международный авиационный комитет (МАК) в Москве. Бортовые самописцы отправят в российскую столицу уже завтра, сообщает Министерство индустрии Казахстана. Это поможет определить точные причины трагедии. К слову, казахское МВД сегодня озвучило еще одну версию ЧП: плохие погодные условия. Ранее эксперты уже заявляли о возможной ошибке пилота или технических неполадках. Напомним, что сейчас по всей республике объявлен национальный траур. Лайнер Fokker 100, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился накануне утром. Еще при взлете он стал терять высоту и в итоге врезался в двухэтажный дом, который, к счастью, оказался пустым. А вот на борту самолета находились 98 человек — 12 из них погибли. Расследованием дела занялась комиссия Правительства Казахстана, и первый отчет о своей работе она должна подготовить к 10 января.

Киев и Донбасс обменяют «всех на всех» 29 декабря Киев и Донбасс наконец согласовали точную дату обмена пленными. Он состоится уже завтра, 29 декабря, в формате «всех на всех». Как заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, украинская сторона должна передать 87 человек, в то время как Донецкая и Луганская народные республики освободят 55. Еще на этой неделе в ДНР сообщали, что Киев в одностороннем порядке решил изменить списки заключенных, что создавало определенные риски для сделки. Так что, как выглядит окончательный вариант, пока не известно. В любом случае завершить этот процесс до конца года ранее призвали участники «нормандского формата» в Париже. Главной темой того саммита, прошедшего 9 декабря, стала как раз гражданская война на Украине. Стороны договорились, что основой для переговоров по-прежнему остаются минские соглашения. И теперь (вслед за обменом) Киев, ДНР и ЛНР должны договориться о полном прекращении огня в регионе.