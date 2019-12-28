Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Москва, 28 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографию разорвавшегося грудного импланта.

На днях телеведущая перенесла операцию, в ходе которой ей удалили грудной имплант. По ее словам, она случайно узнала о пришедшем в негодность импланте во время медицинского обследования. Позднее выяснилось, что имплант был разорван на протяжении многих лет. Все это время гель из силиконового импланта вытекал, отравляя ткани организма. Телеведущая отметила, что она не чувствовала никаких болей и неприятных ощущений, кроме постоянного упадка сил и хронической усталости.

Операция по удалению имплантов длилась более четырех часов. Кудрявцева подчеркнула, что она навсегда распрощалась с искусственным бюстом и намерена жить с тем, что «дано природой».

«У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа», — написала Кудрявцева в своем Instagram.

Кроме того, телеведущая опубликовала снимок удаленных имплантов призвав всех девушек задуматься о необходимости операции по увеличению груди.

Кудрявцева отметила, что не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты, поэтому всем владелицам искусственного бюста придется его обновлять.