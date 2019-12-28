Четыре новейшие субмарины «Борей-А» и «Ясень-М» будут заложены в 2020 году

Москва, 27 декабря. Военно-морской флот РФ усилится четырьмя подводными лодками и двумя фрегатами. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его информации, в 2020 году Минобороны заключит контракты на строительство двух субмарин «Борей-А», двух подлодок «Ясень-М» и двух фрегатов проекта 22350.

Серийный атомный подводный крейсер четвертого поколения «Борей-А» вооружен баллистическими ракетами «Булава». Первое судно такого проекта «Князь Олег» поступит на вооружение уже в 2020 году, всего планируется спустить на воду семь таких субмарин.

Атомные подлодки типа «Ясень-М» способны развивать скорость до 31 узла под водой, имеют на вооружении мины, торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». Первые две субмарины будут заложены в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2020 года.

Фрегаты проекта 22350 – корабли так называемой «адмиральской серии». Предполагается, что они станут основой всего российского флота. На сегодняшний день уже строятся четыре корабля этого проекта: «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Огневая мощь корабля обеспечивается крылатыми ракетами семейства «Калибр», зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут», зенитно-артиллерийских комплексами «Палаш», четырьмя торпедными аппаратами «Пакет-НК».