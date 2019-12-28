Еще 200 боевиков перевезены Турцией в Ливию

С помощью ресурса Flightradar24 удалось отследить переброску очередной группы сирийских боевиков из провинции Идлиб через Стамбул в Триполи. Директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей не удивился притоку террористов в Ливию, отметив, что ситуация в стране становится международной повесткой дня.

Иностранный журналист Бабак Тайвай опубликовал в своем аккаунте в Twitter скрин с ресурса Flightradar24, на котором отмечен самолет ливийских авиалиний Airbus A-330-202, направляющийся из Стамбула в Триполи, аэропорт Мисурата.

«Следует исходить из того, что ряд сил в регионе Ближнего Востока мог быть заинтересован в том, чтобы те террористы и экстремисты, которые все еще находятся в Идлибе и других зонах Сирийской Арабской Республики, были передислоцированы на другие театры военных действий. В данном случае речь может идти и об Афганистане, и о Ливии, и о любой другой стране — ливийская картина сегодня снова выходит на первые полосы, становится международной повесткой дня. Мы и раньше знали, что существуют каналы связи между террористическими организациями, например, в Сирии и Ливии, где есть боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других подобных организаций. Они регулярно, что называется, «обмениваются опытом» и «кадрами» между собой. Увеличится ли количество боевиков на ливийской территории в таком случае — пожалуй, что так. Да и мы понимаем, что в Сирии им уже особо делать нечего. Хотят ли часть игроков региона Ближнего Востока и окружающих Сирию стран как-то поучаствовать в этом процессе — гадать не будем, но определенная логика за этим положением стоит», — утверждает директор, координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков.

Ранее сообщалось, что турецкая правящая Партия справедливости и развития стала избавляться от террористических группировок, которые поддерживала ранее в Сирии, «командируя» боевиков в Ливию. В сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили открытие четырех рекрутских центров в штаб-квартирах протурецких террористических группировок в Сирии по привлечению и набору молодежи для участия в боевых действиях в Ливии за денежное вознаграждение. В настоящее время известно, что эти четыре центра были открыты в Африне на севере провинции Алеппо и в Кибарии.

Известно, что первые десятки желающих отправиться в Ливию уже обивают пороги рекрутских центров — боевикам пообещали денежное довольствие в размере около двух тысяч долларов США и некие «дополнительные услуги».

В пятницу по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. Анкара перебрасывает сирийских боевиков через Тунис в Ливию для помощи так называемому «правительству», которое неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство», «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.