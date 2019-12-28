Соболь в Facebook «закрыла» поликлинику в Москве, но врачи пригласили ее на новоселье

Москва, 28 декабря. Главный врач столичной поликлиники №68 Наталья Кузенкова в пух и прах разнесла очередной распространяемый псевдооппозиционеркой Любовью Соболь фейк о закрытии медучреждения.

Скандальная активистка опубликовала в своем Facebook-аккаунте заметку ручного СМИ беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-медиа» о закрытии двух поликлиник в Замоскворечье — историческом центре Москвы. По версии издания, учреждение закрывается в целях «оптимизации», но работающие в учреждении медики раскрыли все карты и поставили нагнетающих обстановку «оппозиционеров» на место.

Кузенкова в комментариях к записи Соболь в Facebook подробно рассказала, как на самом деле обстоят дела в поликлинике. По ее словам, учреждение не закрывается, а просто переезжает в другое здание, расположенное недалеко от старого. Если раньше медики работали на первом этаже жилого дома на Большом Татарском, то теперь под прием пациентов будет отведено специально построенное здание, оборудованное по современным стандартам пожарной безопасности и эргономики. Также можно будет установить новое оборудование, чтобы москвичи могли пользоваться возможностями диагностики в одном здании в Большом Строченовском переулке, 23, которое практически готово и находится буквально в двух шагах от метро.

Кузенкова также пригласила Соболь на экскурсию в новое здание и пообещала лично ответить на все вопросы, которые так беспокоят юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом).

В комментариях появились публикации сторонников известной скандалистки, которые заметили, что будет не очень удобно идти пешком 1,6 км от старого здания к новому пожилым и маломобильным людям, пишет Nation News.

После этого к обсуждению подключилась сотрудница департамента здравоохранения Мария Смирнова, которая подтвердила слова главврача поликлиники №68 о переезде учреждения. Она также отметила, что найти место под новое здание в центре Москвы, которое бы всех устроило, — сложно. Впрочем, власти города намерены решить проблему с транспортом — они рассматривают возможность изменения автобусного маршрута.

Сотрудница ФБК своим оппонентам лично отвечать не стала, осознав, судя по всему, свою ошибку. Впрочем, некоторые отметили, что весомые аргументы вряд ли убедили Соболь, которая ведет свою «статистику» и придумывает свой мир, наполненный якобы враждебностью всех решений московской мэрии к интересам горожан.