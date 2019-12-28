Серийное производство ракетного комплекса «Авангард» началось в России

Москва, 27 декабря. Серийное производство ракетного комплекса «Авангард» запущено, об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, в России уже началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

Ранее первый комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненской дивизии, на территории Оренбургской области. О вводе в строй нового вооружения сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

Авангард может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью. Ракета является абсолютно неуязвимой для систем противоракетной и противовоздушной обороны, поскольку двигается к цели с так называемым глубоким маневрированием.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент подобного вооружения нет ни в одной стране мира. Он также рассказал подробности изобретения ракетного комплекса. По словам главы государства, новейшая разработка была бы невозможна без современных достижений в сфере материаловедения. Температура на поверхности ракеты во время полета в плотных слоях атмосферы может достигать 3 тысяч градусов, что всего в два раза меньше, чем на поверхности Солнца, рассказал Путин.