В Минобороны анонсировали испытания системы С-500 в 2020 году

Москва, 28 декабря. Предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, поставки же начнутся согласно плану, с 2025 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, сообщил он в интервью газете «Красная звезда».

«Первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», — подчеркнул Криворучко.

Ранее бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей» прошли проверку в Сирии. По его словам, при тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, однако их быстро удалось устранить.

Капитан 1 ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал, что комплексы ЗРК С-500 «Прометей» будут работать с целями, находящимися в близком космосе. По словам эксперта, они в состоянии ловить баллистические и сверхзвуковые ракеты, чего не может ни одна ЗРК.

«Аналогов им нигде в мире нет и еще долго не будет — это оружие, достойное XXI века, с потенциалом на десятилетия вперед», — резюмировал он.

Революционный ЗРК С-500 способен сбивать спутники и даже метеориты — подробнее об это читайте в материале ФАН.

С-500 «Прометей» — это зенитный ракетный комплекс нового поколения, который представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и перехвата баллистических ракет вероятного противника. Система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели, в том числе самолеты и вертолеты.