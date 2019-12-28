Актер из сериала «Игра престолов» скончался в возрасте 30 лет

Лондон, 28 декабря. Актер популярного телесериала «Игра Престолов» Эндрю Данбар скончался в возрасте 30 лет в Великобритании.

Данбар умер в собственном доме в Белфасте накануне Рождества. В настоящее время причина смерти актера не называется. В сериале «Игра Престолов» Данбар сыграл большое количество эпизодических ролей, а также был дублером Теона Грейджоя.

За свою непродолжительную карьеру Данбар принял участие в съемках 35 кинофильмов и телесериалов, среди которых «Сверхъестественное», «Звездные врата: Вселенная», «Кедровая бухта» и «Стрела», передает «Культуромания».