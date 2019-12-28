Астрологический прогноз 2020 — какие знаки зодиака ждут сложности и как задобрить Крысу

Приближается Новый 2020 год, который, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, пройдет под знаком Белой металлической крысы. Крыса — существо компанейское, активное и доброжелательное, поэтому другим знакам она, как правило, благоволит. Это относится и к знакам зодиакальных созвездий, и к животным 12-летнего китайского цикла.

Среди знаков, которым особенно провезет в Новом 2020 году — Овен, Телец, Рак, Стрелец, Рыбы, Весы и особенно Лев. Рожденным под этими знаками удача ждет на всех фронтах: и на личном (семья, создание пары, рождение детей), и на общественном (карьера и бизнес), и относительно финансов, и по части здоровья.

Кроме того, наступающий 2020 год будет удачным для людей, рожденных под знаком Крысы (2020, начиная с 25 января; 2008; 1996; 1984; 1972; 1960; 1948; 1936 годы рождения), а также дружественных ей животных — Быка, Тигра, Дракона, Лошади, Обезьяны и Собаки.

Всем этим знакам, как говорится, зеленая улица.

Но есть знаки, которым, вроде бы, не заготовлен мешок подарков, и которых могут ждать если не неприятности, то, по крайней мере, некоторые сложности. Поэтому расскажем, что нужно сделать, чтобы буквально на корню нейтрализовать возможное недовольство Крысы и заранее ее задобрить. Но сначала перечислим, каким знакам следует быть повнимательнее при подготовке к встрече Нового 2020 года Белой металлической крысы.

Каким знакам зодиака стоит опасаться Белой металлической Крысы

Что касается зодиакальных созвездий, то некоторых сложностей в Новом году могут ожидать следующие знаки: Водолей, Скорпион, Козерог, Близнецы и Дева.

Но проблемы, которые могут возникнуть в Новом году у рожденных под этими знаками, не такие уж серьезные. Что касается Близнецов, то этому знаку благоволят две двойки, которые есть в номере наступающего 2020 года (о важности и символичности парности в Новом году подробно рассказывала «потомственная ведьма» Алена Полынь). Скорпион, Козерог и Дева не так хорошо защищены, как другие знаки, поэтому им стоит быть повнимательнее и уделить более пристальное внимание ритуалам, которые помогут задобрить Крысу и обратить ее на вашу сторону. Что это за ритуалы, расскажем ниже.

Каким животным 12-летнего китайского гороскопа стоит опасаться Крысы

Крыса начинает 12-летний зодиакальный цикл китайского календаря. За ней следуют Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья, которая, завершив круг, в ночь на 25 января 2020 года передаст эстафету Белой металлической крысе. Люди, рожденные в год Крысы, Быка, Тигра, Дракона, Лошади, Обезьяны и Собаки, могут чувствовать себя спокойно: Белая металлическая крыса о них обязательно позаботится.

А вот рожденным в год Кролика, Змеи, Овцы Петуха и Свиньи стоит быть повнимательнее — их могут ждать сложности и даже небольшие неприятности. Чтобы этого избежать, нужно заранее почтить хозяйку наступающего года — Белую металлическую крысу.

Как задобрить Крысу: советы астрологов

Астрологи считают, что снять неприятный контекст для некоторых знаков, а также возможные волнения в связи с тем, что наступающий год будет високосным, можно путем несложных ритуалов.

Встретить символ года заранее

Встретить Белую металлическую крысу нужно заранее. Хотя год Крысы наступит только 25 января, чествовать хозяйку года нужно уже в новогоднюю ночь.

Не забывать о «масти» и стихии года

Для встречи Нового года важно нарядом подчеркнуть уважение к его хозяйке — Белой металлической крысе. Для новогоднего наряда годятся любые фасоны и самые смелые сочетания, но желательно, чтобы были детали белого цвета, а также металлические аксессуары (стихия года — металл). Тут особенно удачным решением будет серебро. Из нежелательных цветов — ярко-синий, поскольку Крыса боится воды. Не стоит также надевать наряд леопардовой или змеиной раскраски (кошки и змеи — природные враги крысы).

Что поставить на стол в Новый год Крысы

Крыса всеядна и весьма прожорлива, поэтому застолье должно быть достойным, с мясными блюдами (если вы, конечно, не соблюдаете Рождественский пост), с традиционными салатами (оливье, селедка под шубой, «мимоза»), с бутербродами с икрой, с овощами и фруктами, с выпечкой и сладостями. А вот алкоголем не злоупотребляйте — Крыса, скорее, трезвенница, и обильных возлияний с головной болью наутро не одобрит.

Кроме того, нужно помнить, что Крыса запаслива, поэтому разумная экономия при организации новогоднего застолья будет нелишней, но и скупость ей также чужда. Просто постарайтесь использовать такое количество продуктов, чтобы не пришлось выбрасывать много излишков.

Расплатиться с долгами

Крыса любит считать деньги, поэтому желательно вступить в Новый год без долгов. Это важно, чтобы не пришлось просить у хозяйки года прощения, что уже в Новом году вам приходится кому-то что-то отдавать. Это относится и кредитным выплатам, и к оплате услуг ЖКХ, так что со счетами и квитанциями разберитесь заранее — до боя курантов.

Что дарить на Новый год Крысы

Выбирая подарок близким на Новый год, постарайтесь, чтобы он был практичным: Крыса не оценит безделушку, которая будет пылиться на полке, захламляя жизненное пространство. Также категорически не приветствуются такие подарки, как живая декоративная крыса. Почему этого делать нельзя, Федеральное агентство новостей уже рассказывало.

Поскольку в номере года есть две двойки, актуальным будет парный подарок, например, серьги, наушники, коньки, ролики и так далее.

Никогда не сдаваться

Крыса очень жизнелюбива, преодолевает все трудности и никогда не сдается, показывая пример стойкости остальным знакам. Поэтому в предновогодние дни и при встрече Нового года важно настроиться на позитив, на то, что не следует сидеть сложа руки, ждать у моря погоды и надеяться, что удача свалится в руки сама. Настрой на борьбу, на активные действия — самый важный ритуал на Новый год, который непременно принесет удачу.