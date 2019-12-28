Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

Казань, 27 декабря. Нападающий Иван Игнатьев перешел из футбольного клуба «Краснодар» в «Рубин». Информацию о трансфере подтвердил казанский клуб.

Сообщается, что контракт с 21-летним игроком вступит в силу 2 января 2020 года и будет действовать до 2024 года. По неподтвержденным данным, сумма сделки составила около 7 миллионов евро.

Иван Игнатьев воспитывался в академии ФК «Краснодар». В составе южан форвард становился лучшим бомбардиром молодежного первенства России и Юношеской лиги УЕФА. За основной состав краснодарцев Игнатьев сыграл 54 матча, в которых забил 17 голов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о подписании контракта между казанским «Рубином» и российским тренером Леонидом Слуцким. Договор рассчитан на ближайшие пять лет. Специалисту будут помогать тренер вратарей Сергей Козко, тренер Олег Кузьмин, а также тренер по физической подготовке из Испании Хавьер Нойя Сальсес.

Накануне перехода в «Рубин» Слуцкий покинул голландский «Витесс», который возглавил в июле 2018 года. Кроме того, он успел поработать с английским «Халлом», московским ЦСКА, самарскими «Крыльями Советов», «Москвой», «Ураланом», «Олимпией», а также в сборной России.

Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России, по два раза Кубок и Суперкубок России. Его трижды признавали тренером года в России. Слуцкий возглавлял сборную России во время чемпионата Европы 2016 года.