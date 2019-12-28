Астрологи напророчили Украине в 2020 году бунты, утечку денег и жесткую экономию 

Украинские астрологи дали в одном из киевских пресс-центров свои прогнозы по развитию страны в 2020 году. Несмотря на то, что в преддверии Нового года они старались подбодрить сограждан, общий тон их предсказаний был тревожным. Если верить астрологам, Украина в будущем году встанет перед рядом вызовов, на многие из которых ответить она пока не способна. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По словам киевского биоэнергетика, эксперта по китайской астрологии Виктории Хилинич, следующий год станет для Украины годом неких технологических прорывов. Также он будет способствовать тому, что на Украине начнется волна развития военных технологий.

«Девизом 2020-го для Украины можно назвать апгрейд, обновление, переквалификацию во многих сферах жизни. При этом Металлическая Крыса — символ наступающего года — может способствовать организации новых революций, бунтов и забастовок в нашей стране, — считает Хилинич. — Кроме того, в 2020-м мои расчеты показывают, что страна, которая видит себя в роли агрессора, передумает и решит отказаться от любых военных действий для того, чтобы не потерять нечто очень ценное для себя. Поэтому нашему президенту (Украины Владимиру Зеленскому. — Прим. ФАН) предстоят весьма успешные для Украины мирные переговоры».

Кроме того, считает Хилинич, действующий президент вскоре еще более активно займется борьбой с коррупцией.

«В марте расчеты показывают мне очень громкое коррупционное дело, которое всколыхнет всю страну. А в апреле по нему будет показательное наказание виновных в коррупции, — говорит астролог. — Тем не менее, большие деньги в 2020-м все равно не будут оставаться на Украине, они продолжат утекать из страны. Астрологическая карта Владимира Зеленского на будущий год показывает, что он продолжит тему открытия рынка украинской земли. Но эта тема для него — очень опасная, она вновь вызовет массовые протесты, с которыми он может и не справиться».

Тем не менее, считает астролог, «самое страшное для своей власти» Зеленский пережил в уходящем году. В 2020-м его власть будет только укрепляться, как и в последующие, а новый кризис может грозить режиму Зеленского только в 2023-м.

«Экономика Украины должна в будущем году расти — в том числе, за счет вливаний в нее из международных фондов. Также правительство страны продолжит выпускать облигации госзайма, искусственно привлекая в страну инвесторов. Все это, в конечном счете, может привести Украину к серьезному экономическому спаду, но не в 2020-м. Также в стране может начаться рост продаж недвижимости, связанный с активизацией продаж земли, которые развернутся широко», — считает Виктория Хилинич.

В свою очередь, киевский астролог Янина Массини прогнозирует, что наступающий год будет «интересным и непростым, со многими проблемами нам предстоит справиться».

«В этом году я бы не рекомендовала властям Украины брать какие-то новые долги и займы, все это крайне пагубно может отразиться на нашей экономике. Нам пора научиться рассчитывать только на свои силы и возможности, на свой потенциал, — говорит Массини. — 2 января произойдет воссоединение Плутона с Сатурном, что означает обострение борьбы за власть и начало больших политических перемен внутри страны. А 5 августа произойдет соединение Юпитера и Плутона, что приведет к серьезным изменениям в финансовой системе, перераспределению финансовых потоков в государстве. По сути, будет заложена программа развития нашей экономики на ближайшие 13 лет».

По словам Массини, в следующем году в стране резко активизируется развитие высоких технологий — электронных денег, новых космических и интернет-технологий. При этом первые результаты деятельности команды Владимира Зеленского станут видны только в 2022-2023 годах, а «пик развития экономики Украины придется на 2025-2026 годы», указывает астролог.

Предсказатель Влад Росс, в свою очередь, спрогнозировал, что во второй половине 2020-го в зону военного конфликта в Донбассе будет переброшен международный миротворческий контингент.

«Это приведет к масштабным переменам в жизни украинцев. По моим расчетам, в 2021-м конфликт полностью прекратится, а затем в стране начнется период процветания, — говорит Росс. — Тем не менее, на протяжении будущего года перед Украиной по-прежнему остро будут стоять финансовые проблемы. Положение Урана в шестом Доме Солярной карты предсказывает перемены и обновления в исполнительных органах страны — в местном самоуправлении, Офисе президента и т. д. Так что реформы будут — не такие коренные и глобальные, как многие ожидали, но, тем не менее, они будут».

Однако, отмечает Росс, Украине по-прежнему готовы предоставить материальную помощь дружественные страны. Так что, в целом, финансовые перспективы у страны есть.

«Но при этом весьма вероятно нерациональное использование средств, высокие траты. Полученные деньги не задержатся в бюджете Украины, — прогнозирует Влад Росс. — В 2020-м нам также грозят серьезные трудности при заключении сделок и договоренностей с иностранными партнерами. Здесь не будет взаимопонимания, возможны разногласия с США и Европой, нет единой согласованной стратегии».

Также не слишком веселые перспективы развития Украины в 2020-м видит и астролог Виталий Бердник.

«В будущем году Луна будет находиться в 8 доме Солярной карты Украины. Это показывает, что население нашей страны, скорее всего, будет по-прежнему испытывать стресс. И, вероятно, «голосовать ногами», уезжая из страны и приспосабливаясь к новым условиям за границей. Также для многих украинцев это будет означать необходимость жестко экономить» — уверен астролог.

Говоря о том, сможет ли Киев повлиять на эти процессы и уменьшить поток уезжающих из страны, Бердник считает, что государству будет сложно за год решить важнейшие задачи, способные радикально улучшить качество госуправления.

«За последние 30 лет Украина провалила все кармические задания, которые можно было увидеть в астропрогнозах. Тем самым, мы упустили возможность сформировать внятную государственную стратегию развития, — считает Бердник. — Если что-то из этого удастся сделать в 2020-м, то можно с уверенностью говорить, что государство продолжит существовать. Если нет, то государство Украина станет придатком других государств или организаций».

Поэтому, говорит астролог Бердник, в 2020 году ключевым будет вопрос об адекватности действий новой политической элиты и формировании нового типа элит на Украине. Если этот вопрос будет решен, то вероятность политической и экономической нестабильности, а возможно, и анархии в стране уменьшится.

«Не секрет, что в последние 20 лет Украина находится в состоянии перманентного политического и экономического кризисов. Возможно, украинцы уже приспособились к тому, что власть часто меняется. И что во власти появляются довольно слабые фигуры. Это привело к тому, что «голова» Украины — власть — как правило, живет в «виртуальной реальности». А жизнь в стране тем временем развивается по своим законам, которые больше напоминают схемы стихийного рынка», — с сожалением говорит Бердник.

Второй важный момент, на который обращает внимание астролог — Украина сегодня в политическом и экономическом смысле слишком сильно связана с другими государствами.