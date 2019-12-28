Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед

Москва, 28 декабря. Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с тяжелым онкологическим заболеванием, фигурист Петр Чернышев появился на льду с их годовалой дочерью Милой.

Он принял участие в премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которая прошла 27 декабря в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Чернышев вывел на лед дочь, затем взял ее на руки и прокатился по льду. Перед этим партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Kp.Ru.

«Хочу, чтобы независимо ни от чего, мы верили в Деда Мороза, верили в подарки и чудо, и мечтали. Потому что только верой мы можем дарить друг другу радость и делать этот мир немножечко добрее», — сказала фигуристка.

В СМИ летом появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания. Так, нумеролог Евгения Белова объяснила ранее, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка.

Ранее стало известно, что врачи реабилитационной клиники не отпустят Заворотнюк домой встречать Новый год. Настойчивые просьбы родственников не помогли. Врачи понимают, что родным хотелось бы встречать 2020 год всем вместе, но медики не хотят рисковать.