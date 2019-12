Муж Заворотнюк вывел годовалую дочь на лед

«Сюрприз для папы»: Муж Заворотнюк Петр Чернышев вывел годовалую дочь на лед. Сейчас Анастасия Заворотнюк находится на реабилитации после второй сложнейшей операции. Говорят, что артистка чувствует себя чуть лучше. Но, понятно, что Петр вне льда выглядел очень подавленным. Друзья, видя его состояние, сделали для Чернышева сюрприз. В финале спектакля Татьяна Навка сказала Петру, что в зале находится его годовалая дочь Мила. Чернышев тут же взял малышку на руки и вынес ее на лед. Так трогательно целовал годовалой дочке ручки, что вся арена плакала. Мол, пока мама на лечении, папу поддержал ребенок. #заворотнюк #няня #мояпрекраснаяняня #жизненно #жизньзвезд #новости #новости_ru #новостишоубизнеса #хорошиеновости #шоубиз #шоубизнес #пара #здоровье #здоровьеженщины #анастасиязаворотнюк #фото #петр #решение Подписывайтесь!!! @_exclusive_life_stars на жизнь звёзд! ⭐️#мама

