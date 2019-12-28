Ведущая «Голубых огоньков» Шатилова рассказала секреты создания передачи

Москва, 28 декабря. Легендарная ведущая программы «Голубой огонек» Анна Шатилова рассказала секреты создания передачи в студии программы «Легенды музыки» на телеканале «Звезда».

По ее словам, жители страны знали, что в субботу выйдет очередной выпуск программы «Голубой огонек», поэтому спешили сделать все свои дела и примкнуть к телевизору.

«На «Огоньках» был столик, за которым сидели вот артисты и тут же герой социалистического труда — рабочий, герой социалистического труда — колхозница, ткачиха. Они настолько были тогда популярны, их зрители узнавали на улице, в транспорте, потому что их показывало телевидение, понимаешь», — поделилась 81-летняя ведущая.

Шатилова также рассказала, как она стала одной из ведущих программы. По ее словам, в 1962 году она стала участницей кастинга, который прошла вместе с другими. Пятерых, успешно прошедших конкурс, отправили в студию для записи «Огонька».

«Начальник, руководитель телевидения Михаил Аверкиевич Харламов, дал команду: «Эти пять человек — посадите их в субботу за один столик «Голубой огонек», дайте им по фразе». То есть мое, так сказать, явление в стране, разговор со зрителем состоялся именно на субботнем новогоднем «Огоньке», — указала Шатилова.

Изначально «Голубой огонек» шел еженедельно по выходным дням, затем программу стали транслировать только по праздничным и нерабочим дням. В выпусках «Огоньков» принимали участие популярные исполнители оперы, балета, цирка, певцы, артисты и почетные гости — космонавты, Герои СССР и Герои Социалистического труда, военные, представители науки и искусства.