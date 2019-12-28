Итальянский эксперт восхитился российским бомбардировщиком Ту-22М3

Москва, 27 декабря. Итальянский эксперт Давид Ченчиотти оценил российский бомбардировщик Ту-22М3. Специалист поделился впечатлениями на страницах издания The Aviationist.

Ченчиотти посмотрел видео взлета бомбардировщика, снятое на аэродроме в Раменском, и остался в восторге от форсажа самолета.

«Видео беспрецедентно детально показывает последовательность зажигания форсажной камеры и последующее появление типичного для многих российских двигателей синего шлейфа пламени», — отметил итальянский эксперт.

По его мнению, синее пламя означает, что топливо сгорает полностью, в то время как самолеты западного производства чаще всего имеют оранжевый шлейф, поскольку горючее расходуется не в полном объеме.

Помимо этого, специалист восхитился тем, что самолет длительное время удерживает форсаж в воздухе.

Форсажем называют режим работы реактивных двигателей, который нужен для временного увеличения тяги при взлетах, маневрах и разгоне до сверхзвуковой скорости.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что российско-китайский самолет широкофюзеляжный самолет CR929 возможно станет однопилотным. По словам представителей компании «Гражданские самолеты Сухого», также рассматривается вариант самолет сможет летать полностью в автоматическом режиме, без пилота. Пока же самолет проектируется под экипаж из двух человек.