Отход боевиков в Ливию означает, что Турция приняла новую реальность в Сирии — политолог

На фоне наступления Сирийской арабской армии свыше 264 тысяч человек стали беженцами и стремятся покинуть провинцию Идлиб, заявили представители Координационной группы реагирования по Сирии. Судя по поступающим сообщениям, вместе с мирными жителями провинцию стремятся покинуть тысячи боевиков. Федеральное агентство новостей разбиралось в обстоятельствах бегства террористических группировок из Идлиба.

На днях стало известно, что Турция намерена перебросить в Ливию боевиков из подконтрольных ей бандформирований, чтобы помочь нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) в борьбе против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. После того, как глава ПНС Ливии Файез Саррадж вчера официально попросил о помощи президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тому осталось лишь получить формальное разрешение на военную операцию со стороны парламента Турции.

Джихадисты на службе у Турции

Как рассказал изданию Middle East Eye высокопоставленный источник в рядах джихадистов в Сирии, к переброске с помощью Турции готовятся боевики из «Файлак аш-Шам» (которые ранее уже направляли в Триполи своих военных инструкторов) и группировки сирийских туркоманов «Лива Султан Мурад». Террористы «Сукур аш-Шам» уже приняли план Анкары и начали переброску в Северную Африку.

Источники MEE утверждают, что часть протурецких боевиков уже прибыла в Ливию три дня назад — там они проходят обучение в закрытом лагере в Триполи под командованием турецких офицеров. Медиаактивисты на севере Сирии сообщили, что значительное количество опытных боевиков было переброшено из Джераблуса в Африн — там они готовятся к переброске.

«Большинство из них принадлежит к группировкам «Лива аль-Мутасим», «Лива Султан Мурад», «Фиркат аль-Хамза» и «Ахрар аш-Шаркия», — рассказал источник. — Каждый из них получил 300 долларов в Сирии, а в Ливии будет получать 2000 долларов в месяц».

Информацию о переброске Турцией более 7 тысяч боевиков в Триполи подтверждают и медиаресурсы, связанные с террористами: агентство Nedaa утверждает, что сразу же после подписания меморандума о взаимопонимании между ПНС и Анкарой в Триполи были переброшены 250 боевиков из северной Сирии. Опытные джихадисты якобы выполняют роль военных советников и «занимаются организационной работой на складах оружия».

Известный медиаактивист Babak Taghvaee привел доказательства переброски боевиков в Ливию воздушным путем на своей странице Twitter. В переброске задействованы самолеты авиакомпаний Libyan Wings, Buraq Air и Petro Air.

Напомним, Турция уже долгое время оказывает всестороннюю поддержку нелегитимному ПНС Ливии и Файезу Сарраджу — ранее стало известно, о переброске в осажденный Хафтаром Триполи турецких беспилотников Bayrakhtar, военных специалистов и огромного количества оружия и снаряжения.

Бегство из Идлиба

Известно также, что на фоне успешного наступления Сирийской арабской армии (САА) в провинции Идлиб полевые командиры террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) вместе со своими людьми бегут в Турцию.

В конце лета из Идлиба через пограничные переходы «Атма» и «Баб аль-Хава» вышли не менее двух тысяч боевиков — через порты Мерсина и Стамбула террористов перебросили в Триполи и Мисурату на помощь ПНС Ливии. В и без того неспокойном Идлибе это вызвало новые конфликты — джихадисты-радикалы обвиняют оппортунистов из ХТШ и протурецких группировок «умеренной оппозиции» в предательстве «сирийской революции». При этом главари радикалов, например, «Хуррас ад-Дин», регулярно погибают в результате внезапных ударов беспилотников.

Наступление САА, которое возглавляет 25-я дивизия специального назначения (бывшие «Силы Тигра», позволило за короткие сроки освободить десятки населенных пунктов на юго-востоке Идлиба, а также крупный город Джарджаназ. По последним данным, город Ат-Тах также взят под контроль правительственными силами. Контратаки боевиков и попытки применить беспилотники против аэропорта Хамы не дают результатов.

В настоящее время правительственные войска вышли к окраинам города Маарет ан-Нуман, крупнейшего опорного пункта джихадистов на юго-востоке Идлиба. В ближайшее время сирийские войска могут выйти на автотрассу М5 Хама — Алеппо и отрезать с севера турецкий наблюдательный пункт в Маар-Хаттате. Смогут ли в этом случае террористы продолжать оборону, растянутую на большом фронте, пока неясно.

Новая цель для Турции

Влияние России, долгая и кропотливая дипломатическая работа и военные успехи САА заставили Турцию выбрать другую цель для своих усилий, считает политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Происходит значительная активизация Турции в отношении Ливии — по всей видимости, уже принято решение вмешаться в этот конфликт на стороне Сарраджа, — признал политолог в беседе с ФАН. — Первый этап — переброска боевиков из Сирии в Ливию. В Идлибе боевики уже неспособны противостоять сирийской армии, поэтому их намерены использовать в другом районе боевых действий, в Ливии».

Впрочем, принципиального влияния на планы Дамаска и союзных сил в Идлибе действия Турции не окажут — террористы должны быть уничтожены.

«Вывод части боевиков из Сирии скажется положительно, и вне зависимости от того, останутся ли боевики в Идлибе, или будут переброшены в другую часть мира, Дамаск неоднократно подчеркивал, что намерен завершить восстановление целостности Сирии», — напомнил Владимир Шаповалов.

Главную роль в происходящем сыграли долговременные последовательные усилия Москвы, которая показала Турции, что ситуацию в Сирии не «раскачать», считает политолог.