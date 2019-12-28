Судану вернули рождественские праздники

Больше нет места страху: верующие Хартума собрались в соборе Сен-Матье, чтобы отметить Рождество пением. Об этом сообщает rfi.fr. Напомним, ранее жители Судана боялись правительственных маневров — старый политический режим экспроприировал или разрушал здания, предназначенные для встреч приверженцев любых религиозных культов, а религиозных лидеров отправляли в тюрьму.

Новоизбранный министр юстиции Рая Николь Абдель Масих, представляющая коптов, лично сообщила хорошие новости.

«Спустя девять лет правительство объявило 25 декабря государственным праздником, и оно демонстрирует чувства любви, мира и гражданства суданского народа. Пусть теперь наши братья знают, что на этот праздник сердечно приглашены все!», — заявила она.

После обретения независимости христианским Южным Суданом в 2011 году давление со стороны властей усилилось — все религии должны были быть оформлены как некоммерческие объединения, что послужило причиной частых арестов, чтобы как-то платить заработную плату движению, поддерживающему режим. Сейчас ситуация для верующих изменилась в лучшую сторону — министр религии Насредин Мофрех в четверг лично извинился перед христианами «за несправедливую и неуклюжую» политику прежнего правительства.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию со стилистом Наталиной Якуб и ее подарком на Рождество.