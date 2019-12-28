Судану вернули рождественские праздники

Больше нет места страху: верующие Хартума собрались в соборе Сен-Матье, чтобы отметить Рождество пением. Об этом сообщает rfi.fr. Напомним, ранее жители Судана боялись правительственных маневров — старый политический режим экспроприировал или разрушал здания, предназначенные для встреч приверженцев любых религиозных культов, а религиозных лидеров отправляли в тюрьму.
Новоизбранный министр юстиции Рая Николь Абдель Масих, представляющая коптов, лично сообщила хорошие новости.
«Спустя девять лет правительство объявило 25 декабря государственным праздником, и оно демонстрирует чувства любви, мира и гражданства суданского народа. Пусть теперь наши братья знают, что на этот праздник сердечно приглашены все!», — заявила она.
После обретения независимости христианским Южным Суданом в 2011 году давление со стороны властей усилилось — все религии должны были быть оформлены как некоммерческие объединения, что послужило причиной частых арестов, чтобы как-то платить заработную плату движению, поддерживающему режим. Сейчас ситуация для верующих изменилась в лучшую сторону — министр религии Насредин Мофрех в четверг лично извинился перед христианами «за несправедливую и неуклюжую» политику прежнего правительства.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию со стилистом Наталиной Якуб и ее подарком на Рождество.
I was delighted to receive my Christmas gift from our colleague Natalina Yacoub, whose hard work is exemplary and inspiring. This is the Sudan we dream of. One that respects diversity and enables all Sudanese citizens to practice their faith in a safe and dignified environment. pic.twitter.com/YpNfEswhS2— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 24, 2019
#MerryChristmas pic.twitter.com/sB7Y1ZDDuE— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) December 24, 2019