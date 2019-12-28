Сирия, 28 декабря. Террористы ИГ1* взорвали автомобиль курдских боевиков в Ракке. ВВС Сирии наносят удары по базам джихадистов «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возобновили продвижение к городу Маарет-ан-Нуман в Идлибе, обмениваются ударами с джихадистами.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило вылазку в Ракке и совершило нападение на дома двух членов SDF, подозревается в подрыве

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о разрушении бронетранспортера сирийской армии на фронте у поселения Тель-Манас в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации подрыва на севере Алеппо в зоне контроля протурецких группировок, в Ракке потеряли двух боевиков при подрыве самодельной бомбы.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо в районе кантона Африн, подконтрольного протурецким формированиям, раздался взрыв. Как сообщают местные источники информагентства Baladi News, взрыв произошел в районе тюрьмы Аль-Маасра в поселении Саджу. Подробности происшествия пока не поступали, однако, наиболее вероятными организаторами подрыва могут выступать курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF), которые совершают вылазки с целью проведения диверсий на территориях протурецкого ополчения.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Мухаймида на востоке провинции раздался мощный взрыв – детонировала самодельная бомба, установленная в припаркованном автомобиле. Как сообщает агентство Deir Ezzor 24, нет никакой информации о жертвах среди мирного населения. Курдские боевики, в зоне оккупации которых находится деревня, подозревают, что бомба была установлена террористами «Исламского государства». За последние две недели вылазки боевиков «Исламского государства» на западе провинции значительно возросла. Несколько дней назад в поселке завязалась перестрелка между радикалами SDF и ИГИЛ, когда их отряды столкнулись у местной ковровой фабрики – информации о потерях ни с одной из сторон не поступало. На прошлой неделе в этом же регионе в поселении Аль-Савах террористы застрелили курдского боевика, который охранял нефтяные скважины на месторождении Диру. У моста Абу-Хашаб террористами был застрелен один из членов военного совета SDF.

Провинция Идлиб

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на юге Идлиба самолеты ВВС Сирии продолжают работу над позициями радикалов в районе поселения Хамидия, а также в предместьях города Маарет-ан-Нуман, обеспечивая сирийской армии возможность продвижения к магистрали М-5. Авиация ВКС РФ нанесла точечный авиаудар по опорным пунктам джихадистов в районе поселения Тель-Манас. В районе поселения Кафр-Рума и у деревень Аль-Амирия и Мукка, военнослужащие открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам радикалов, о чем также сообщает источник. По неподтвержденным данным ответный огонь со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» повредил бронетранспортер сирийской армии. Джихадисты также обстреливают ракетными снарядами линии обороны сирийской армии у поселков Аль-Тах и Халабан.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» совершили очередную вылазку в зону оккупации курдских боевиков. Как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli), ночью террористы закидали ручными гранатами дома двух членов «Демократических сил» в поселке Мазраат-аль-Амирия.

Еще одна диверсия против «Демократических сил» была совершена в поселке Аль-Касра. Сообщается о гибели двух курдских боевиков и ранении еще одного в результате срабатывания самодельной бомбы, установленной под днище патрульного автомобиля радикалов, о чем сообщает агентство Euphrates Post.

1 Организация запрещена на территории РФ.