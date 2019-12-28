Додон заявил, что берет пример с позитивного настроя Путина

Москва, 28 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что берет пример с позитивного настроя главы российского государства Владимира Путина.

Он отметил, что считает для себя примером позитивный настрой Путина и его веру в будущее своей страны. Соответствующее заявление Додон сделал в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе РФ.

«Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает», — сказал Додон.

По его словам, «такой подход находит поддержку у абсолютного большинства граждан России и пользуется заслуженным уважением далеко за ее пределами». Президент Молдавии подчеркнул, что видит во Владимире Путине пример «служения своему государству и своему народу».

Молдавский лидер Игорь Додон также отметил, что президент России Владимир Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях.