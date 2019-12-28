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Додон заявил, что Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в сложных ситуациях

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Додон заявил, что Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в сложных ситуациях

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, заявил молдавский лидер Игорь Додон.

«Он умеет сохранять поразительное спокойствие даже в очень сложных ситуациях, особенно касающихся вопросов безопасности», — сказал Додон в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе российского государства.

Он также рассказал об отличительной черте российского лидера. Этой чертой являются слова президента РФ о том, что «он никогда не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», указал Додон.

Президент Молдавии убежден, что под руководством Путина РФ преодолела непростой период своего возрождения.

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Источник: РИА Новости
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