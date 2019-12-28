Гаспарян отреагировал на планы президента Чехии проигнорировать парад Победы в Москве

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Президент Чехии Милош Земан назвал «абсолютной наглостью» позицию МИД РФ по поводу решения Праги объявить 21 августа днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии в 1968 году. Земан заявил, что в связи с заявлением МИД РФ он подумывает об отмене визита в Москву 9 мая 2020 года на торжественное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом президент Чехии рассказал в интервью порталу Parlamentnilisty.

Напомним, в августе 1968 года вооруженные силы стран Варшавского договора (возглавляемого Москвой военно-политического блока социалистических стран Восточной Европы), в том числе Советского Союза, вошли в Чехословакию, чтобы не дать этой стране свернуть с социалистического пути.

«Некоторое время назад я принял приглашение президента [России Владимира] Путина принять участие в праздновании 75-летия Победы во Второй мировой войне, — сказал президент Чехии. — Сейчас я думаю, ехать ли мне туда вообще или, что я, скорее всего, сделаю, поехать и сказать россиянам: «Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали отмечать эту годовщину?»

Планы президента Чехии проигнорировать парад Победы в Москве из-за позиции МИД РФ прокомментировал политический аналитик и публицист Армен Гаспарян.

«В свое время Советский Союз поступил именно так после соответствующего обращения от властей Чехословакии, это надо понимать, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сначала последовало обращение (есть информация, что с просьбой ввести войска к советскому руководству обратился лично глава компартии Чехословакии Александр Дубчек. — Прим. ФАН), а потом уже последовали действия с вводом контингента стран Варшавского договора. И, кстати, Чехословакия точно так же чудесным образом была в составе этого договора».

По мнению Гаспаряна, сегодня события 1968 года во многом мифологизированы, в первую очередь, Чехией.

«Как и в случае с некоторым другими событиями XX столетия, эта история полна разнообразной мифологии, и она стала частью строительства национального культа в Чехии, — отметил политолог. — Поэтому все, что в нее не попало или противоречит смыслам, которые туда закладывались, будет оттуда убрано. Если там с обывателями поговорить, получается такая картина, что это были не страны Варшавского договора, а это был контингент исключительно Советский армии и так далее. Второй момент: надо понимать, что для чехов события 1968 года — это такая же священная корова, как для поляков «Солидарность» (антикоммунистическое профсоюзное движение в 1980-х годах в Польше, возглавляемое Лехом Валенсой, впоследствии президентом страны. — Прим. ФАН). Чехи вокруг этого (событий 1968 года. — Прим ФАН) будут прыгать до остекленения, и с этим ничего не поделать».

Что касается заявления МИД РФ, то, по словам Гаспаряна, оно во многом стало ответом на планы установить в Чехии памятник лидеру русских коллаборационистов, пособнику Гитлера генералу Андрею Власову.

«Да, МИД России выступил очень жестко, ну и правильно, так и надо, — считает собеседник ФАН. — Потому что все попытки вести какой-то относительно спокойный конструктивный диалог упираются в категорическое нежелание слушать. И это опять в определенном смысле роднит чешские и польские элиты. И потом, давайте не забывать: МИД РФ выступил с очень жестким заявлением после идеи чешских политиков поставить у себя памятник Власову — это вещи взаимосвязанные».

В то же время резкие заявления президента Чехии Милоша Земана по этому поводу во многом являются ритуальными, считает политолог.

«Что касается Земана, с одной стороны, мне кажется, что это определенная часть политического торга. А с другой стороны, он же не в безвоздушном пространстве живет, его же население Чехии не поймет, если он никак не прореагирует. Поэтому, на мой взгляд, и последовали подобные ритуальные слова», — резюмировал Армен Гаспарян.

В начале декабря чешский парламент принял закон, объявивший 21 августа днем памяти жертв вторжения войск стран Варшавского договора в 1968 году. В МИД РФ заявили, что разочарованы этим решением, противоречащим двустороннему договору о дружбе и сотрудничестве между РФ и Чехией. Нежелание Праги перелистнуть эту страницу истории вряд ли будут способствовать успешному развитию двусторонних отношений, отметили в российском МИД.

События, о которых идет речь, произошли в ночь на 21 августа 1968 года. Вооруженные силы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию, чтобы остановить антисоциалистические реформы, получившие название «Пражская весна». Население Праги выступило с протестами, но в целом операция прошла почти бескровно. Чешская сторона уверяет, что в ходе этой операции и от ее последствий погибли несколько сотен человек.