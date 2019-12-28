Несколько человек погибли при стрельбе во время съемок клипа в США

Хьюстон, 28 декабря. Группа неизвестных открыла стрельбу в США по молодежи, снимавшей клип. Об этом проинформировал шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

По его словам, два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи, еще шесть пострадали. Инцидент произошел на парковке около американского города Хьюстон во время съемок клипа.

По предварительным данным, стрельбу открыли люди, личность которых в настоящее время не установлена. Они находились в салоне проезжающей мимо машины.