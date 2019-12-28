Вступающие в силу с января законы коснутся матерей, льготников и домовладельцев

Москва, 27 декабря. Новые законы, действие которых начинается с 1 января 2020 года, коснутся матерей, льготников и домовладельцев.

Согласно нововведениям, собственник сможет продать свою недвижимость на два года раньше, не оплачивая налог на доходы физлиц. Это действует в случае, если лицо является домовладельцем не менее трех лет и не имеет иной жилплощади. При других условиях, срок остался прежним – не менее пяти лет, сообщает «Инфореактор».

Граждане, лишенные жилья решением суда, теперь будут иметь возможность получить компенсацию от государства. Например, если гражданин приобрел квартиру с криминальным прошлым, и она впоследствии была изъята судом.

Кроме того, с начала следующего года будут проиндексированы платежи для больничных и пенсий, их ставка составит 2,9%. Ставка отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования увеличится до 5,1%, а общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6%.

Также, вырастет размер выплат по материнскому капиталу. Пособия за первого и второго ребенка будут выплачиваться дольше в два раза – на протяжении трех лет. Будут повышены и пособия по безработице.

Все изменения вступят в силу в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».