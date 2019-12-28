Вступившийся за ФБК «простой жертвователь» оказался сотрудником фонда и агентом влияния США

«Команда Навального» 27 декабря начала распространять информацию, что некий экономист Артем Торчинский намерен обратиться в суд с требованием разблокировать счета «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) и его сотрудников. Блокировки счетов начались в августе, когда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании 75 миллионов рублей через ФБК. Позднее Минюст РФ в рамках проверки выявил финансирование фонда из Испании и США, в результате чего юридическое лицо было признано иностранным агентом.

Круговорот денег на счетах ФБК

В своем видеозаявлении Торчинский утверждает, что на самом деле ФБК спонсируется «десятками тысяч простых граждан России», одним из которых с 2013 года является и он сам. По этой причине он намерен добиваться через суд разблокировки счетов, на которые он якобы переводит свои деньги.

Вот только Торчинский не говорит всей правды о себе, замалчивает ее и «Команда Навального», распространяющая его заявление. На самом деле мужчина не просто экономист, а активист фонда. Ранее он также указывал, что являлся сотрудником ФБК, занимая должность руководителя проектов. В настоящее время сайт фонда не содержит информацию, что экономист входит в руководящий состав НКО. Однако нельзя исключать факт нахождения финансиста в штате организации.

Об этом факте и сам Торчинский, и навальнисты предпочли скромно промолчать. Оно и понятно, ведь получается нездоровая ситуация — экономист спонсирует ФБК за счет зарплаты, которую он получает в этом же фонде. Очевидно, что в финансовом плане такая схема не имеет смысла, больше она напоминает отмывание денег.

В пользу последнего говорит и тот факт, что, по версии СК, именно таким способом Алексей Навальный, Леонид Волков и другие сотрудники ФБК отмывали деньги в 2016–2018 годах. Навальный и его подручные получали от третьих лиц наличные деньги, добытые заведомо преступным путем, а потом перечисляли их на счета ФБК под видом пожертвований. Таким образом, своим заявлением Торчинский лишь подтвердил правоту следователей.

Школа по подготовке «жертвователей ФБК»

Особенно интересно, что своей «гражданской сознательности» мужчина обучался в «Московской школе гражданского просвещения», также имеющей статус иностранного агента. Надо отдать должное, школа не скрывает своих настоящих задач, в отличие от ФБК.

В попечительский совет МШГП входят представители фондов Сороса, Ротшильда, британские и немецкие парламентарии и чиновники Евросоюза. По сообщениям СМИ, ранее школа финансировалась США по линии USAID (Агентство США по международному развитию) и IRI (Международный республиканский институт — американская некоммерческая организация, директором которой являлся одиозный сенатор из Аризоны Джон Маккейн). Выпускников данной школы считают агентами влияния США. Как видим, Торчинский совсем не является «простым гражданином России», которым его попыталась представить «Команда Навального». Он является опытным сотрудником ФБК, получившим соответствующее образование под контролем заграничных попечителей и на иностранные деньги. Будем надеяться, Следственный комитет обратит свое внимание на заявление Торчинского и оно поможет правоохранителям установить всю схему по отмыванию денег через счета ФБК.