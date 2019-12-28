Телегин назвал причину расставания с Пелагеей

Москва, 28 декабря. Российский хоккеист Иван Телегин откровенно рассказал в своем Instagram о причине расставания с женой, певицей Пелагеей.

По его словам, не у всех получается встретить одного единственного человека и прожить с ним всю жизнь. Но спортсмен рад, что в его жизни была Пелагея, которая подарила ему дочь.

«Я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — написал игрок ЦСКА и сборной России.

Телегин подчеркнул, что в их расставании с Пелагеей «нет вины третьих лиц, обстоятельств и событий», пишут «Известия». Они с исполнительницей всегда будут поддерживать отношения и помогать друг другу, добавил он.

Ранее Пелагея сообщила о разводе с Телегиным, с которым прожила в браке более трех лет.

В прессу просочилась информация, что пара давно не живет вместе, а у Телегина уже появилась новая возлюбленная. Друзья хоккеиста уверяют, что спортсмен был верен своей жене, несмотря на «вынос мозга» и ее истерики, из-за которых он психовал.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, спустя год у пары родился ребенок — девочку назвали Таисия, напомнил телеканал «360».