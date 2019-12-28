Глава Еврокомиссии выступила против санкций США по «Северному потоку – 2»

Москва, 27 декабря. Европейская комиссия выступила против санкций США, направленных на срыв строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ограничения затрагивают юридических лиц, работающих на законных основаниях.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — заявила европейский политик.

«Северный поток — 2» включает в себя две нитки газопровода, проложенных по дну Балтийского моря. Планируется, что газопровод будет поставлять в Европу до 55 миллиардов кубометров российского газа. В реализации проекта участвуют в том числе и европейские компании.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп согласовал оборонный бюджет на 2020 год, согласно которому вводятся санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон добивается от компаний-подрядчиков остановки строительства. Швейцарская Allseas уже прекратила работу. На данный момент объект уже готов более чем на 90%.

Ранее санкции США против проекта прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, введение запретов устраняют последние иллюзии по поводу возможного улучшения российско-американских отношений, тем более во время предвыборного периода в США.