Россиянам посоветовали устроить разгрузочный день после Нового года

Москва, 28 декабря. Первый день после Нового года лучше сделать разгрузочным, чтобы вернуться к привычному режиму питания, посоветовал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

По его словам, после приема большого количества пищи на новогодних праздниках организму тяжело, именно поэтому на следующий день лучше ограничить себя в еде и больше двигаться. Такого режима желательно придерживаться 1 и 2 января. В рацион питания в эти дени могут входить кефир, йогурт без сахара, простокваша.

«Нужно разгрузить организм после большого количества пищи. Кроме того, хорошо заняться физической активностью. Это не обязательно должен быть серьезный спорт, а любая физическая активность — лыжи, плавание, прогулка. Главное, чтобы в удовольствие», — объяснил Виктор Тутельян.

По его словам, на Новый год нужно употреблять как можно больше овощей и фруктов, самое главное — есть из небольшой тарелки. Эксперт заметил, что такая маленькая хитрость поможет обмануть организм.

«На столе должны преобладать овощи и фрукты. Во-первых, это полезно, во-вторых — низкокалорийно, в-третьих — они быстрее наполняют желудок», — подчеркнул диетолог.

Он заметил, что в течение дня перед праздником нужно обязательно перекусывать, «но умеренно, чтобы до основного мероприятия оставался легкий голод».