Москалькова обратилась к эстонскому омбудсмену из-за ситуации вокруг Sputnik

Москва, 28 декабря. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру прав Эстонии Юлле Мадизе из-за ситуации вокруг журналистов эстонского Sputnik.

Москалькова отметила, что ситуация вокруг Sputnik Эстония вызывает обеспокоенность, поскольку у сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с эстонскими правоохранителями. Омбудсмен надеется, что в Таллине не только обеспечат безопасность журналистов, но и освободят их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

«В этой связи прошу вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках Вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы», — приводит РИА Новости фрагмент обращения российской чиновницы.

О ситуации вокруг Sputnik Эстония стало известно в середине декабря — журналисты получили от правоохранителей письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел. От сотрудников редакции потребовали до 1 января прекратить трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Евросоюз ввел против некоторых физических и юридических лиц в 2014 году из-за ситуации на Украине.