В Латвии рассказали, зачем в Европе СССР приравняли к нацистской Германии

На ежегодной большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин касался результатов Мюнхенского сговора 1938 года. Более подробно он говорил об этом во время заседания Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря с лидерами нескольких бывших советских республик, народы которых в составе СССР воевали с нацистами во время Второй мировой войны и победили. Но теперь победителей всячески шельмуют, пытаясь приравнять нацизм к советскому режиму, который, мол, и развязал войны.

На это направлена и принятая 19 сентября резолюция Европарламента, подготовленная, в частности, литовскими, румынскими и польскими (!) политиками. И эта подача не случайна. Предки этих русофобов вместе с Адольфом Гитлером участвовали в расчленении Чехословакии, а теперь пытаются свалить свою вину с больной головы на здоровую.

Пакты с Гитлером подписывали и Польша, и Франция, и Великобритания, и Латвия с Литвой и Эстонией. Советский Союз был вынужден подписать подобное соглашение с Германией последним, чтобы отсрочить начало войны, которую в 1941–1945 годах вела против СССР практически вся «цивилизованная» Европа. О причинах и целях нынешней фальсификации истории в Европе корреспондент Федерального агентства новостей беседует с латвийским историком и лидером «Партии центра» Нормундом Гростиньшем.

«Тупая пропаганда», призванная обелить истинных виновников Второй мировой

Гростиньш отмечает, что резолюция Европарламента — это очередной пример совершенно односторонней пропаганды, не учитывающей ни прошлых, ни сегодняшних реалий.

«Документ подгадали к 80-летию начала Второй мировой войны. Но это фальсификация истории по большому счету. А нам, историкам старой школы, хочется все же придерживаться фактов, а не плодить какую-то тупую пропаганду, чем занялся Европарламент».

Латвийский историк уверен, что именно Мюнхенский сговор (соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией в ночь на 30 сентября 1938 года по разделу Чехословакии. — Прим. ФАН) развязал Гитлеру руки и стал очень большим шагом к будущей войне. В этом собеседник ФАН полностью согласен с членом британского парламента и будущим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, которому хватило мужества в своей речи в Палате общин 5 октября 1938 года признать «полное и безоговорочное поражение». Причем вопреки хвастовству своего коллеги по Консервативной партии и главы британского правительства Невилла Чемберлена, известного пафосной фразой, брошенной им на аэродроме по возвращении в Лондон после подписания соглашения в Мюнхене: «Я привез вам мир».

Какой же это «мир», когда, даже не дожидаясь официально установленных 10 дней для перенятия Судетской области у Чехословакии, согласно навязанному в Мюнхене договору, гитлеровцы уже 1 октября 1938 года вторглись в эту страну. А 2 октября это сделала Польша, отхватив, с благословения фюрера, у соседей Тешинскую область. Свой кусок «пирога» урвала и Венгрия. Ведь Гитлер представлял в Мюнхене интересы не только рейха, но и Польши с Венгрией.

Поэтому Черчилль и скорбел по сломленной Чехословакии, «погружающейся во мрак», и призывал посмотреть правде в глаза.

«Довольно обманывать самих себя. Мы должны реально оценить масштаб бедствия, постигшего мир. Мы оказались перед лицом величайшей катастрофы, обрушившейся на Великобританию и Францию. Мы потерпели поражение, не участвуя в войне. И последствия этого поражения еще долго будут напоминать о себе. Не думайте, что опасность миновала, это еще далеко не конец, это только начало грандиозного сведения счетов. Это лишь первый тревожный звонок».

Эти слова известного во всем мире британского политика, который тогда уже предвидел «грандиозную» войну, также цитировал 20 декабря Владимир Путин. Так что, по мнению Черчилля, именно участники Мюнхенского пакта с Польшей и Венгрией являются истинными виновниками развязывания Второй мировой войны.

Если бы Великобритания с Францией поддержали тогда Чехословакию, если бы Польша не отказывалась пропустить по своей территории Красную армию, готовую прийти на помощь чехословакам, не угрожала бы в случае попыток пролета над ее территорией сбивать советские самолеты, то ход истории мог бы принять совсем иной оборот.

То, что Германия к войне с европейскими странами и СССР «с военной точки зрения» в 1938 году не была готова, о чем свидетельствовал на Нюрнбергском процессе, в частности, и фельдмаршал Вильгельм Кейтель (начальник штаба Верховного командования вермахта с 1938 по 1945 год, обвиненный в ходе Международного трибунала над нацистскими военными преступниками в Нюрнберге в преступлениях против человечества и казненный через повешение 16 октября 1946 года. — Прим. ФАН).

И после этого у Польши и других европейских стран, легших в те годы, как подстилки, под Гитлера, хватает наглости обвинять в чем-то СССР и нынешнюю Россию, победивших коричневую мразь?

Аппетиты Польши и проект Intermarium, поощряемый Гитлером, а теперь США

Впрочем, ничего удивительного, ведь та же Польша всегда поглядывала на чужие земли, которые хотя бы в течение минимального количества лет когда-то в истории могли находиться под ее протекторатом или вовсе нет.

«Можем хотя бы вспомнить конец 1919 года, когда польские войска вместе с наемными французскими танкистами наступали на второй по величине город в Латвии Двинск (ныне Даугавпилс), — приводит пример Нормунд Гростиньш. — Его тогда обороняли латышские красные стрелки, но удержать Двинск не смогли. В нынешней Латвии это считается освобождением от «красных».

Корреспондент ФАН напоминает, что до распада Российской империи Двинск, как и вся юго-восточная область нынешней Латвии (в то время не существовавшей), была составной частью Витебской губернии, а вовсе не Польши, которая также входила в Российскую империю. После Отечественной войны с Наполеоном большая часть Великого герцогства Варшавского 3 мая 1815 года в ходе Венского конгресса «на вечные времена» вошла в Российскую империю под наименованием Царства Польского. Краков отошел Австрии, а Торн и Познань — Пруссии.

«Однако в советско-польской войне большевики тогда проиграли, и на Двинск позже претендовала не только Польша, но Латвия и Литва, — отмечает историк. — По международным соглашениям, Двинск достался Латвии, которая тогда получила границу с Польшей».

И все потому, что западная часть нынешней Белоруссии, как и западная часть Украины и часть Литвы, после поражения красноармейцев была захвачена Польшей и до Второй мировой войны входила в ее состав.

«Это пример того, что Варшава всегда смотрит по сторонам, чтобы иметь возможность расширить свои территории», — подчеркивает Гростиньш.

В конце 1930-х Польша уже с Германией обсуждает планы своего расширения на Восток. Берлин поощряет польские аппетиты, напоминая о государстве от моря и до моря (как минимум Балтийского и Черного), какой почти была Речь Посполитая (федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского) в XVI–XVIII века. Польша грезила тогда поглощением Украины.

Глава МИД Германии Иоахим Риббентроп 6 января 1939 года в беседе со своим польским коллегой Юзефом Беком обещал, что Германия «будет исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши, и во всех отношениях поддерживать ее при обсуждении этого вопроса, но опять-таки при условии, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую позицию».

Эту цитату из архивных документов также приводил на встрече с главами ЕврАзЭс Владимир Путин, напоминает корреспондент ФАН.

«Конструкт Intermarium («Междуморье») выдвинул после Первой мировой войны еще Юзеф Пилсудкий (премьер Польши и ее военный министр до своей смерти в мае 1935 года. На заупокойной мессе по Пилсудскому, с которым годом ранее был подписан пакт о ненападении, присутствовал и Гитлер. — Прим. ФАН), и проект этот до сих пор актуален, — подчеркивает латвийский историк. — В конфедеративное государство между Адриатическим, Черным и Балтийским морями должны были войти бывшие земли Речи Посполитой, Венгрия с Румынией, Чехословакией и Югославией. Этакий «санитарный кордон» между Советским Союзом и Западной Европой, что полностью отвечало, к слову, интересам США, чтобы Европа была разделена. А так как американская геополитика, как утверждает основатель и директор частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор» Джордж Фридман, никак не менялась за последние 100 лет, Польша до сих пор получает одобрение своим устремлениям по реализации этого проекта. Сейчас ведутся переговоры, в частности, с Украиной. Так, прошедшей осенью украинский премьер-министр заявил о строительстве водного пути между Черным и Балтийским морями. Латвию, к слову, тянут за ноги и руки в этот Intermarium и Польша, и США, и даже Украина».

Но подобный сценарий (в частности, интеграция с Украиной) для Латвии самый невыгодный, указывает собеседник ФАН.

Великая Польша, новый поход на Восток и распад Украины

«На Украине проводят языковую реформу, которую списали с нашей, а у нас происходят разные события, списанные с украинской модели, в том числе, например, отделение православной церкви от Московского патриархата, — отмечает Гростиньш. — Этот шаг вызвал на Украине нестабильность, вот и у нас вызовет разные негативные явления. Причем это делается совершенно преднамеренно. Как и урезание демократии, контроль над обществом. Предлагается рыть окопы, лаять на Россию и даже стрелять, если понадобится, и делать это за свой счет. Все это может обернуться лишь катастрофой».

А для Украины дальнейший негативный сценарий развития уже не остановить. Латвийский историк выражает уверенность, что страна в ближайшем будущем начнет распадаться и тут появится Польша, которая скажет, что Львов — это польская земля.

Корреспондент ФАН отмечает, что и принятая Европарламентом резолюция готовит для этого почву, как бы ратуя за восстановление «исторической справедливости». Недаром же в проталкивании и подготовке этого документа активно участвовали польские политики.

«Но в этой связи вызывает недоумение поведение литовских евродепутатов, потому что восстановление такой «исторической справедливости» повлечет за собой возврат Вильнюса, ведь Вильнюсский край Литве вернул Иосиф Сталин. Если моделировать ситуацию дальше, то немцы могут потребовать у Польши тысячелетние немецкие земли, которые никогда польскими не являлись, как тот же Бреслау — Вроцлав. Эта столица Силезии ведь была отдана в качестве компенсации Польше за те территории, которые она потеряла во время Второй мировой на Востоке, но получила за это еще и обширный выход к Балтийскому морю».

Корреспондент ФАН замечает на это, что начнись подобная перекройка послевоенных границ — свои требования могут появиться у Финляндии и других стран, как и у той же Японии, претендующей на Курилы. Поэтому не случайно, что известный российский кинорежиссер и директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в воскресном ток-шоу Владимира Соловьева заявил, что резолюция Европарламента открывает путь к войне.

«Да, такие переделы территорий создают серьезные риски для решения этих вопросов уже силовыми методами, как это не раз было в истории, — соглашается политик. — Та же Польша во время отторжения Тешинской области у Чехословакии готова была применить военную силу. Но почему же Гитлер, представлявший до этого интересы Польши, в 1939 году все же напал на своего союзника? Дело в том, что Германия выдвинула Варшаве требования из восьми пунктов, лишь после выполнения которых готова была действовать совместно дальше. Среди этих пунктов были требования уступить некоторые территории, в частности, отдать Гданьск. Возможно, Польша бы и отдала этот город во имя будущих приобретений на Востоке, но формулировки требований были оскорбительны, что сделало их невыполнимыми».

«Неарийские элементы» и СМИ должны быть запрещены — повторение истории в Прибалтике

Аппетиты Гитлера после Мюнхена лишь возрастали. После расчленения Чехословакии Германия 22 марта 1939 года предъявила ультиматум и Литве с требованием возвратить Клайпедский край с Клайпедой — Мемелем (нем.), который до 1525 года принадлежал рыцарям Тевтонского ордена и до 1923 года — Германии. Режим диктатора Антанаса Сметоны, узурпировавшего власть в Литве с 1926 года, вынужден был принять ультиматум. На следующий день в Клайпеду пожаловала немецкая эскадра в составе 40 военных судов и крейсера «Дойчланд», на котором прибыл сам фюрер, принявший в Мемеле военный парад.

Характерно, что Германия ставила свои условия Прибалтике — «неарийские элементы» не могли участвовать в торговых сделках. Евреи изгонялись из СМИ. Это как сегодня с санкциями США, когда в Прибалтике закрываются целые банки, если они ведут дела с нерезидентами из России. Или зеркальная ситуация с ультиматумом «неарийскому» агентству «Спутник» в Эстонии, которое решили прихлопнуть, ссылаясь на те же санкции к руководителю агентства. Вот и участие в блоке НАТО можно сравнить с военным сотрудничеством с вермахтом.

Кроме того, Эстония с Финляндией еще в 1930 году подписали договор о том, что в случае войны любой из стран против СССР они полностью перекроют Финский залив мощной береговой артиллерией и минными заграждениями, за которыми будут дежурить финские и эстонские подлодки, чтобы закупорить выход советского флота из Кронштадта и Ленинграда. Для этого Эстония с Финляндией проводили ежегодные учения. Практически как и сейчас в Балтийском море, когда Эстония входит в НАТО, а Финляндия активно сотрудничает, как и Швеция, которая формально не является членом Североатлантического альянса. Но это ровным счетом ничего не значит: все эти страны — члены НАТО и партнеры НАТО — нацелены на Россию, отрабатывают во время многочисленных учений не столько оборонительные, сколько наступательные действия, размещая универсальные системы ПРО в Восточной Европе и силы быстрого развертывания. И плевать, что Россия ныне такая же капиталистическая страна, как и входящие в военный блок противники. Москва официально объявлена врагом. Кто бы сомневался.

Вот и приведенные президентом России документальные свидетельства доказывают, что Гитлер в любом случае предпринял бы свой «дранг нах остен» («натиск на Восток»), независимо от того, какой в России режим — большевистский, капиталистический или монархический. Поэтому освобождение мира якобы от «большевистской заразы» — это всего лишь лозунг геббельсовской пропаганды, призванной скрыть истинные цели агрессора.

«Так же и с Соединенными Штатами, потому что их политика направлена на разделение России и Западной Европы, причем независимо от того, какой в России политический строй, — отмечает собеседник. — Ведь если Россия и Западная Европа наладили бы тесные отношения, для США это стало бы катастрофой. Америка бы перестала быть ведущей державой, и ее фантики-доллары были бы никому не интересны. Поэтому, чтобы такого сценария не допустить, они пойдут на любые провокации, не считаясь ни с какими моральными принципами. И, если надо, на Украине будут падать гражданские самолеты и совершаться другие самые грязные провокации».

Те же американские санкции против «Северного потока — 2» можно расценить как типично военные действия, если называть вещи своими именами, замечает корреспондент ФАН. Европе выкручивают руки, чтобы принудить ее приобретать куда более дорогой сжиженный газ из Америки. Но Европа и сама ведется, принимая соответствующие резолюции и санкции против России. Все как 80 лет назад. Ведь большинство стран ЕС, если и не участвовали непосредственно в войне против СССР вместе с Гитлером, то работали на войну, поставляя Германии технику, вооружения, продовольствие, полезные ископаемые. А вот Россия за всю свою историю не устраивала захватнических походов на Запад, в отличие от европейцев, которые сотни раз вламывались в российские пределы.

Индульгенция для фашистских режимов и курс на расчеловечивание русских и России

Вместе с собеседником ФАН приходим к выводу, что сентябрьская резолюция Европарламента явилась своего рода индульгенцией для Прибалтики, Польши, Венгрии, Румынии, в которых до войны действовали фашистские режимы. Что документ позволяет и сейчас Польше, за освобождение которой погибло около 600 тысяч советских солдат и офицеров, вести себя агрессивно и неподобающим образом, круша памятники красноармейцам и выступая вместе с прибалтийскими республиками закоперщиками русофобских выпадов и возможных в будущем конфликтов НАТО с Россией.

Поэтому и на русофобию, и на ликвидацию образования на русском, на притеснения русских в Прибалтике Западу начхать. Волны русофобии накрыли ее неслучайно.

С Россией, впрочем, тоже не церемонятся, лишая права голоса в ПАСЕ, затягивая экономическую удавку из все новых санкций, отстраняя от соревнований российских спортсменов, вынуждая их выступать под нейтральным флагом, похожим, скорее, на символ капитуляции.

Победителям нацистской Германии и такой же нацистской Европы потомки проигравших мстят изощренно. Но дело не только в мести и унижении, но и в демонизации России и в ее планомерной дегуманизации.

Ведь чего церемониться с «империей зла», какой рисуют на Западе Россию, которая, мол, в любом обличии продолжает оставаться тоталитарной страной, развязывающей войны то тут, то там. Вот и резолюция об этом же. Это удар не столько по прошлому — СССР, сколько по настоящему — России как преемнице Советского Союза. И это не просто документик, на который недалекие политологи предлагают не обращать внимания, а очень опасный акт расчеловечивания России.

Так, «хорошим парням» проще ставить задачи против «плохих парней», которые якобы стремятся поработить чуть ли не всю планету, как давно приучает к этой мысли голливудский агитпроп своих зрителей по всему миру. А кто у нас, судя по сценарию-резолюции, «плохие парни»? Конечно же, Россия. В любой войне идеологическая составляющая — залог успеха. Вот она и готовится.

«И все эти народы Европы могут быть использованы США в качестве пушечного мяса в своих геополитических интересах», — отмечает Нормунд Гростиньш.

Ныне прообразом Чехословакии 1938 года, которую не только расчленили, но и разбомбили, стала Югославия, замечает корреспондент ФАН. Затем ряд разрушенных стран на Ближнем Востоке в ходе войн, цветных революций и госпереворотов, включая киевский Евромайдан и военные конфликты на границах с Россией. И если бы не победа Москвы в Сирии над ИГИЛ1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и его кураторами, если бы не продемонстрированные новые виды вооружений, а самое главное — беспримерные героизм и мужество русских воинов, то на Россию уже бы навалились «хорошие парни», воюя до последнего латышского, литовского, польского или украинского солдата.

«Или грузинского, как было в 2008 году, — заключает историк. — Основной для нас [латвийцев] риск — попасть в рамках этого проекта «Междуморья» к следующей осени, перед американскими выборами, в ситуацию Грузии 2008 года. Чтобы на нашей территории не устроили какое-то военное шоу».

1 Организация запрещена на территории РФ.