Составлен рейтинг самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Москва, 28 декабря. Китайский кросс-купе Haval F7X, который отличается соотношением цены, качества и опций, возглавил рейтинг наиболее ожидаемых машин на 2020 год.

Стоимость новинки от Haval, которую выпускает тульский завод, будет равняться на старте менее 1,6 млн рублей. Также в рейтинг вошла модель от Ravon. Машина на базе Chevrolet Cobalt, если продавец выставит адекватную цену, сможет побороться за рынок «таксомобилей» в России.

Электрический Cybertruck Илона Маска также произвел настоящий фурор. Модель, внешне напоминающая самолет Stealth, покоряет автолюбителей тем фактом, что для создания авто использованы те же материалы, из которых делаются ракеты SpaceX. Самые первые модели будут проданы уже в следующем году. Соответствующий рейтинг составило издание iReaсtor.

Независимый автоэксперт Алексей Хресин прокомментировал ТОП-3, отметив, что Cybertruck — лишь концепт, а самые мощные трехмоторные версии появятся лишь к 2022 году. По его словам, к следующему году модель Илона Маска еще не будет готова, так как она представляет собой «макет будущего автомобиля, в котором демонстрируется, как машина приблизительно будет выглядеть».

«В том виде, в котором он есть сейчас, он не соответствует нормам безопасности, в том числе и по наезду на пешехода, и условно производит впечатление ездящей машины. В качестве серийного образца машину ждать фактически 2–3 года», — уверен Хресин.

С точки зрения эксперта, именно Ravon претендует на звание народной машины 2020 года. Главный вопрос — стоимость модели. Алексей Хресин заметил, что именно это является фактором, определяющим будущее автомобиля.