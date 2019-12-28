Рухнувший в Алма-Ате самолет имел сертификат летной годности до мая 2020 года

Нур-Султан, 28 декабря. Рухнувший в минувшую пятницу под Алма-Атой самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Потерпевшее крушение воздушное судно авиакомпании Bek Air было построено на заводе Fokker в Нидерландах в 1996 году, указали в ведомстве.

«(Самолет. — Прим. ФАН) имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года», — добавили в МВД.

По данным ведомства, следователи установили несколько вероятных причин крушения воздушного судна. Среди них техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия, указал телеканал «360».

Авиакатастрофа случилась утром в пятницу под Алма-Атой. При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и влетел в двухэтажное здание. В результате случившегося погибли 12 человек.