Донецк, 28 декабря. Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря. Об этом заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте омбудсмена ДНР.

По ее словам, Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных».

«В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четверки» [состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом], — заявила Дарья Морозова.

Последний крупный обмен пленными между Киевом, ЛНР и ДНР состоялся два года назад, напоминают «Известия».

Ранее полномочный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов сообщил, что Киев и Донбасс согласовали условия освобождения и обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

Александр Перенджиев, эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о проблемах переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом. По его словам, Киев постоянно занимает деструктивную позицию.

Напомним, в 2014 году после госпереворота на Украине некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев принял решение ввести войска на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции». Минские договоренности, которые были приняты для того, чтобы урегулировать ситуацию, киевская власть регулярно игнорирует.