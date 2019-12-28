Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Психолог рассказал, как лучше всего извиниться перед коллегами за корпоратив

56
0 Оставить комментарий

Психолог рассказал, как лучше всего извиниться перед коллегами за корпоратив

Москва, 27 декабря. Профессор РУДН, доктор социальной психологии Максим Киселев рассказал, как извиняться перед коллегами за недостойное поведение на корпоративной вечеринке.

Специалист убежден, что лучше всего не делать вид, что ничего не произошло, а сразу дать понять, что вы сожалеете об ошибке. Но каким образом извиниться — зависит от того, насколько вы близки с коллегами.

«Если отношения более близкие, это лучше делать лично, а не через сообщения. Если отношения более рабочие, можно и написать», — рекомендует Киселев.

Также, по его словам, необходимо отметить, что человек был в нетрезвом состоянии, что и послужило причиной его поведения.

Бывает, что сотрудника могут запечатлеть на фото или видео не в лучшем виде, в этом случае лучше всего обратить произошедшее в шутку, не забывая про самоиронию. Не стоит поддаваться на шантаж, считает психолог.

«Я бы в такой ситуации попытался нивелировать это, превратить во что-то веселое, посмеяться над собой. Остальные способы реагирования пойдут в минусы. Единственное, что может помочь вам — самоирония, искреннее извинение перед коллегами», — отметил Киселев.

Он добавил, что корпоративная вечеринка может показать, насколько здоровая атмосфера в коллективе, есть ли между сотрудниками потенциальные конфликты.

«Если в команде все хорошо, даже веселый корпоратив ничего не испортит и не помешает будущей работе», — считает специалист.

В противном же случае корпоратив может обнажить трещины в коллективе.

Новости партнеров

Источник: Sputnik
Новости партнеров