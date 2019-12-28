Появилось видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Саратов, 28 декабря. Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников полицейского Михаила Гадеева.

Видеозапись опубликована на странице областного МВД в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлено, как один из злоумышленников сказал, что они «просто остановились» и «как бы нежелательно» их проверять, в ответ Гадеев заявил: «Василий Юрьевич, работа у нас такая. Мы вас проверили и все».

Напарник убитого полицейского Николай Ведель рассказал подробности случившегося. По его словам, при проверке у одного из злоумышленников он нащупал в перчатке шарик и предположил, что там находятся наркотики.

«Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, и после этого выстрел — и все», — добавил он.

По факту случившегося проводится служебная проверка. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.