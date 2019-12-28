Нур-Султан, 28 декабря. Министерство внутренних дел Казахстана назвало вероятные причины крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.

Следствие рассматривает среди вероятных причин авиакатастрофы техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, изучают документы, видео- и аудиозаписи. Кроме того, специалисты допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров лайнера.

«Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — добавил он.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, разбился в минувшую пятницу. При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и влетел в двухэтажное здание.

На борту воздушного судна были 98 человек, в том числе пять членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.