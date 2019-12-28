Эксперты назвали самые привлекательные для российских туристов страны в 2020 году

Москва, 28 декабря. Готовые путешествия в Таиланд лидируют в рейтинге стран, куда россияне отправятся в 2020 году. Соответствующий анализ провели специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Это направление занимает лидирующие позиции в период с января по март следующего года. Также специалисты отмечают повышенный спрос на туры в Турцию. Аналитики считают, что в мае именно это направление могут выбрать в два раза больше россиян.

Директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip Алексей Теплов рассказал, что многие интересуются пакетными предложениями по России, однако их ищут почти в три раза реже, чем в туры в Турцию. Как отмечают «Известия», лидер пляжного туризма в новогодние каникулы может удивить путешественников и зимой. В это время года в Турции можно посмотреть на термальные источники и покататься по горнолыжным трассам.

«Большинство путешественников рассматривает туры продолжительностью семь ночей», — подчеркнул Теплов.

В рейтинге также значатся туристические путевки в следующие страны: ОАЭ, Вьетнам, Доминиканская республика, Кипр, Италия, Греция и Куба. Об этом пишет RT.

Напомним, ранее эксперты назвали Топ-10 стран, поездками в которые туристы чаще всего интересовались в Google. Об этом сообщает ресурс Travel & Leisure. Так, оказалось, что в уходящем году больше всего запросов было о поездках на Мальдивы, в Японию, на Бора-Бора, в Лас-Вегас. Также путешественников интересовали поездки в Мексику, на Аляску, в Новый Орлеан, Калифорнию, Нью-Йорк и Коста-Рику.