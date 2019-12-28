Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ

Москва, 28 декабря. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Болельщики выбрали Овечкина капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году форвард также отказался от участия в игре.

Овечкин поблагодарил болельщиков за то, что они вновь проголосовали за него как за капитана, однако вынужден отказаться от участия в Матче всех звезд НХЛ. По словам россиянина, он должен подготовиться ко второй половине сезона.

По регламенту, 34-летний спортсмен должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд. В этом сезоне россиянин идет на четвертом месте в списке лучших снайперов — на его счету 23 гола и 13 результативных передач.

«Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я здоров, и я принял это решение, потому что я должен быть в хорошей форме, должен быть хорош в плей-офф», — сказал Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ-2020 состоится 25 января в Сент-луисе. За 15 сезонов Овечкин участвовал в Матче всех звезд семь раз. Из действующих игроков больше всего сыграл только форвард Chicago Blackhawks Патрик Кейн — восемь.