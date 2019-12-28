Москва, 28 декабря. Американские санкции против проекта российского газопровода «Северный поток — 2» не оставили надежд на изменение отношений между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Российский сенатор напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп обещал наладить отношения с Россией, однако этого так и не произошло. С точки зрения Пушкова, если у кого-то и оставались иллюзии о возможности улучшения отношений Москвы и Вашингтона, то санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» «не оставили от них камня на камне».

«А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», — подчеркнул сенатор.

Сенат Конгресса США утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что проект российского газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на американские санкции. По мнению главы МИД РФ, в Европе осознают и понимают выгоду от создания дополнительного экспортного маршрута, однако некоторые страны действуют в ущерб собственной энергобезопасности и не думают о благополучии своих граждан.

Американский Госдеп ранее пояснил, что компании-подрядчики «СП-2» могут избежать санкций, для этого необходимо остановить все работы до 20 января.

В рамках реализации проекта «Северный поток — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, сообщил, что к настоящему моменту строительство российского газопровода завершено на 93,5%.