Песков признался, что больше месяца не видел Навку

Москва, 28 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что больше месяца не видел свою супругу, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку из-за ее и своей работы.

Песков в пятницу посетил ледовое шоу «Спящая красавица», в котором участвовали его жена и дочь. Он поделился впечатлениями от выступления своей супруги.

«Мурашки были, когда Таня летела надо мной... Она молодец, я ей восхищаюсь», — сказал представитель Кремля.

Он также подтвердил слухи, что супруги долго не виделись из-за подготовки нового ледового шоу жены, пишет Deita.ru.

«Я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились в 2010 году, спустя пять лет пара официально оформила отношения. У Пескова от Навки подрастает дочь — девочка родилась в августе 2014 года, напомнил «АиФ».

Ранее Навка рассказала, как она с супругом отмечает День всех влюбленных. По ее словам, они пытаются быть вместе в этот день, если их не отвлекает работа.