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Дети-инвалиды показали новогодний спектакль в день годовщины освобождения Алеппо

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Дети-инвалиды показали новогодний спектакль в день годовщины освобождения Алеппо

Дамаск, 28 декабря. Дети-инвалиды показали новогоднее представление в день освобождения Алеппо от международных террористов.

Новогодний спектакль смотрели в том числе российские военнослужащие, которые перед постановкой раздали жителям Алеппо гуманитарную помощь.

«Хотел бы поздравить также от себя с третьей годовщиной освобождения города Алеппо от международных террористов, боевиков, и хорошо, что сегодня такой солнечный день приносит нам с вами радость», — цитирует ТАСС представителя Центра по примирению враждующих сторон

Российские военные поздравили детей с наступающим Новым годом и подарили им почти 70 наборов сладких подарков.

Депутат парламента Сирии, председатель благотворительной организации Зайнаб Хауля отметил, что республика хочет показать всему миру, что сирийцы победили в войне и постепенно восстанавливают страну.

«Мы хотим показать всему миру, что мы победили в этой войне, восстанавливаем нашу страну, постепенно идем вперед и поздравляем всех с праздниками. И конечно, Россию, спасибо вам большое», — добавил он.

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Источник: ТАСС
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