Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Медведева извинилась перед фанатами за свою реакцию после проката

48
0 Оставить комментарий

Медведева извинилась перед фанатами за свою реакцию после проката

Красноярск, 28 декабря. Фигуристка Евгения Медведева принесла извинения болельщикам за то, что холодно отреагировала на их поддержку после выступления на Чемпионате России в Красноярске.

«Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката», – заявила фигуриста в интервью Sports.ru после выступления.

Медведева также отметила, что прокат выдался для нее тяжелым, поэтому она захотела воспользоваться возможностью и поблагодарить фанатов за теплоту и подарки. По результатам Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла пятое место.

Напомним, ранее фигуристка высказала свое недовольство травлей и количеством «хейта» в социальных сетях, по отношению к ней и ее коллегам. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram.

Новости партнеров

Источник: Sports.ru
Новости партнеров