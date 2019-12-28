Сбербанк установил в банкоматах функцию возврата забытых денег

Москва, 28 декабря. Сбербанк установил в новых банкоматах-ресайклах функцию возврата забытых денег, сообщили в пресс-службе финорганизации.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов летом сообщал, что банк будет постепенно переводить традиционные банкоматы на ресайклы, которые позволят использовать внесенные клиентами деньги для выдачи налички.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы банка.

В Сбербанке пояснили, что если клиент, заказав определенную сумму, отвлекся и не взял деньги, то банкомат заберет средства обратно и зачислит на тот счет, с которого проводилась операция.

Также в финорганизации напомнили, что внедрили функцию информирования забывшего в банкомате карту клиента с помощью SMS.