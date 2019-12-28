PlaneRadar заметил американский беспилотник вблизи Крыма

Москва, 28 декабря. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен на границе РФ, в районе полуострова Крым. Около Черноморского побережья РФ американский беспилотник провел несколько часов.

БПЛА был замечен мониторинговым ресурсом PlaneRadar. Согласно данным, стратегический летательный аппарат с бортовым номером 11-2048 и позывным «FORTE-10» взлетел 27 декабря в 06:20 по московскому времени с авиабазы «Сигонелла» в Италии. К 09:15 БПЛА преодолел воздушные пространства Болгарии, Греции и Украины. В 14:15 начал мониторинг линии разграничения сил на Донбассе и в 18:15 вышел на разведывательный полет вблизи Крымского полуострова.

«22:00 мск. Работу закончил отравился на аэродром базирования», ­– сообщает мониторинговый ресурс в Twitter.

Напомним, в октябре данный БПЛА совершил 11-часовой разведывательный полет у западных границ России. Согласно опубликованным данным, американский беспилотник с бортовым номером несколько часов курсировал вдоль границ Литвы, временами приближаясь к Калининградской области на расстояние 32 – 35 км.